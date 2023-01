Veröffentlicht am 20. Januar 2023 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Fünf neue Modellkommunen im Landesprojekt „WohnPunkt RLP“

„Unsere immer älter werdende Gesellschaft braucht Antworten für ein gutes und langes Leben im Alter. Die meisten Menschen wünschen sich, möglichst lange und selbstbestimmt in ihrem vertrauten Umfeld wohnen zu können, in der Nähe von Familie, Freunden und Nachbarn. Gerade im ländlichen Raum verzeichnen wir daher eine steigende Nachfrage nach gemeinschaftlichen Wohnprojekten für ältere Menschen mit Unterstützungsbedarf“, sagte Sozialminister Alexander Schweitzer anlässlich der Vorstellung der neuen Modellkommunen 2023 im Landesprojekt „WohnPunkt RLP – Wohnen mit Teilhabe“ in Mainz. Neu aufgenommen in das Programm wurden die Gemeinden Annweiler, Gusenburg, Neuhofen, Welschbillig und Westheim. „Ich freue mich, dass die teilnehmenden Gemeinden damit einen entscheidenden Schritt in die Zukunft gehen und in ihrem Ort innovative Wohnprojekte umsetzen wollen.“

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung fördert mit dem Landesprojekt „WohnPunkt RLP – Wohnen mit Teilhabe“ gezielt kleine Kommunen im ländlichen Raum beim Aufbau neuer Wohnformen mit Unterstützungsangeboten. Mit der heutigen Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarungen haben seit 2014 insgesamt 49 Kommunen am Landesprojekt „WohnPunkt RLP“ teilgenommen und eine professionelle Begleitung ihrer Vorhaben durch Expertinnen und Experten der Landesberatungsstelle Neue Wohnformen erhalten.

„Mit WohnPunkt RLP“ nehmen wir die ganze Bandbreite des Wohnens mit Teilhabe in den Blick, um bedarfsorientierte Lösungen für die teilnehmenden Gemeinden zu finden“, so Minister Schweitzer. Dabei gehe es neben der Bedarfsermittlung und der Suche nach einem geeigneten Standort, barrierefreien Umbauten sowie sozialrechtliche Fragen auch um die Frage, wie die Einbindung in das Dorfleben organisiert werden kann.

Beispiele für Wohnen mit Teilhabe können unter anderem sein: Barrierefreie Wohnungen in Kombination mit weiteren Angeboten zur Teilhabe und Unterstützungsleistungen, generationenübergreifende Wohnangebote mit Pflege- oder Unterstützungsangeboten, Wohn-Pflege-Gemeinschaften, Dorfmitteprojekte mit Tagespflege oder Betreuung.

Die neuen „WohnPunkt RLP“- Modellkommunen sind:

Stadt Annweiler, Ortsteil Queichhambach

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels, Landkreis Südliche Weinstraße

Ortsgemeinde Gusenburg

Verbandsgemeinde Hermeskeil, Landkreis Trier-Saarburg

Verbandsgemeinde Hermeskeil, Landkreis Trier-Saarburg Ortsgemeinde Neuhofen

Verbandsgemeinde Rheinauen, Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis

Ortsgemeinde Welschbillig

Verbandsgemeinde Trier-Land, Landkreis Trier-Saarburg

Ortsgemeinde Westheim

Verbandsgemeinde Lingenfeld, Landkreis Germersheim

Weitere Informationen zum Projekt „WohnPunkt RLP“ finden Sie hier.