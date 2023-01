Veröffentlicht am 20. Januar 2023 von wwa

WISSEN – Blutspendetermin in Wissen

Die Rotkreuz-Bereitschaft Wissen hatte erneut zum so wichtigen Blutspenden eingeladen. Leider verlassen sich 97 Prozent der Bevölkerung auf die nur 3 Prozent der Mitbürger und -innen, die regelmäßig die entsprechenden Termine wahrnehmen, so Daniel Hoffmann als zuständiger Referent beim Blutspendedienst West. Leider erscheinen immer weniger junge Erstspender, was die Situation weiter verschärft.

In Wissen will man gegensteuern und spricht vermehrt junge Leute an, was der Referent sehr begrüßt: „Hier wird mit vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern eine tolle Arbeit geleistet!“ Weiterhin dankte Hoffmann den Spendern: „Das ist wahrhafte Menschenliebe!“. Gekommen waren beim jüngsten Termin im heimischen Gymnasium 77 Männer und Frauen, die jeweils einen halben Liter des „Lebenssafts“ unentgeltlich zur Verfügung stellten.

Als Helferinnen und Helfer machten sich nützlich: Katrin Wolf, Elisabeth Wolf, Hans Dieter Hüsch, Heike Dietz, Ayleen Kreit, Mirjam Schmidt, Harald Witt, Patrick Lorsbach und Merve Asan sowie als Carten Henn als Verantwortlicher für das Blutspendewesen in der Rotkreuz-Bereitschaft Wissen. Neben dem Spenden von lebensrettenden Blut konnte man sich durch eine Mitarbeiterin der Stefan-Morsch-Stiftung zur Stammzellenspende typisieren lassen. Der nächste Termin ist für Freitag, den 10. März 2023 anberaumt. Ratsam ist die Anmeldung über die DRK-Blutspende-App oder kostenfrei unter 0800 1194911. (bt) Fotos: Bernhard Theis