Veröffentlicht am 19. Januar 2023 von wwa

KOBLENZ/HÖHR-GRENZHAUSEN/REMAGEN – Frauen in MINT – Hochschule Koblenz bietet Schnupperstudium an allen drei Standorten– Anmeldung bis 6. März 2023

Berufsfelder rund um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – der sogenannte MINT-Bereich – sind nach wie vor männerdominiert, obwohl es viele junge Frauen gibt, die sich für solche Fächer interessieren. Nach den Erfolgen der beiden letzten Jahre startet das Ada-Lovelace-Projekt der Hochschule Koblenz mit erweitertem Programm in die nächste Runde. Mit dem Angebot „#MINTschnuppern – wie geht MINT studieren“ wird Schülerinnen der Oberstufe neben der Schule ein Probestudium in ausgewählten MINT-Studiengängen angeboten. Die Teilnehmerinnen können an echten Vorlesungen teilnehmen, sowie in den Laboren experimentieren und dabei ausloten, ob ein MINT-Studium das Richtige für sie ist. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldeschluss ist der 06. März 2023. Das Schnupperstudium findet vom 23. März bis zum 12. Mai 2023 statt.

MINT-interessierten Schülerinnen der Oberstufen bietet das Schnupperstudium in echten Vorlesungen und Laborübungen noch weit mehr als einen Einblick in einen MINT-Studiengang. „Mädchen und junge Frauen neigen oft dazu, sich selbst und ihre Fähigkeiten zu unterschätzen. Wir schaffen den Rahmen, in dem sie anhand ihrer eigenen Projekte erleben, was sie alles schaffen können und bieten praxisnahe, berufliche Orientierung“, so ALP-Projektleiterin Ilona von Oppeln aus Koblenz. Ein großer Mehrwert ist durch die Möglichkeit gegeben im direkten Austausch Fragen an die ALP-Mentorinnen, Studentinnen aus den MINT-Studienfächern stellen zu können und gleichgesinnte Schülerinnen kennenzulernen, die ein Interesse im MINT-Bereich teilen.

Beim Schnupperstudium müssen keine Leistungsnachweise erbracht werden. „Es geht darum, in entspannter Atmosphäre herauszufinden, ob der gewählte Studiengang gefällt und bietet damit eine ideale Hilfestellung bei der Studienwahl“, erklärt ALP-Projektleiterin Christiana Hoerster vom RheinAhrCampus Remagen.

Vorlesungen können je nach Studienfach, vorheriger Information und Absprache wochentags besucht werden. Laborbesuche und praktische Übungen werden entweder freitagnachmittags oder samstags stattfinden. Bewerben können sich die Schülerinnen bis zum 06.März 2023 mit einem Motivationsschreiben und einer Kopie des jüngsten Zeugnisses. Anmeldungen unter www.hs-koblenz.de/alp.

Die Oberstufenschülerinnen können zwischen den Bachelorstudiengängen „Werkstofftechnik Glas und Keramik“, „Umwelt-, Wasser- und Infrastrukturmanagement“, „E-Technik/Mechatronik“ sowie „Angewandte Mathematik (Bio-/Techno-/Wirtschaftsmathematik)“, „Software-Engineering“ und „Medizintechnik/Sportmedizinische Technik“ wählen. Die Auftaktveranstaltung findet am 23.März 2023 online statt. Weitere Informationen sind im Internet unter www.hs-koblenz.de/alp abrufbar.

Das Ada-Lovelace-Projekt wurde benannt nach der englischen Mathematikerin Ada Lovelace und ist das Rheinland-Pfälzische Kompetenzzentrum für Frauen in MINT. Ziel ist es Mädchen und jungen Frauen für Berufe und Studiengänge im MINT-Bereich zu gewinnen. Studentinnen arbeiten in diesem Projekt als Mentorinnen, bieten Praxisworkshops für Schülerinnen an und beraten junge Frauen in der Phase der Berufsorientierung. Das Ada-Lovelace-Projekt wird durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration und das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit sowie dem Europäischen Sozialfonds Plus gefördert. Mehr Informationen unter www.ada-lovelace.de.

Foto: Hochschule Koblenz/Gloger