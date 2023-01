Veröffentlicht am 19. Januar 2023 von wwa

NEUWIED – Kontrollen gegen Menschenhandel in Neuwied

Donnerstag, 19. Januar 2023, fand eine gemeinsame Kontrolle von Polizei, Kreisverwaltung und Steuerfahndung statt. Es ergaben sich Hinweise auf Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft bzw der sexuellen Ausbeutung im Rahmen von Erotik-Massagen. Zwei chinesische Staatsangehörige mittleren Alters wurden in „Arbeitskleidung“ festgestellt. Sie sprachen kein Deutsch und gaben mit Übersetzung an, sich nur kurzzeitig in Deutschland aufzuhalten. Ausweisdokumente konnten nur als Bild auf dem Handy vorgezeigt werden. Die Einnahmen müssten sie vollständig abgeben. Es wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt. Quelle: Polizei