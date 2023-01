Veröffentlicht am 19. Januar 2023 von wwa

KOBLENZ – Illegale Müllentsorgung in Koblenz

Mittwochvormittag, 18. Januar 2023, wurde die Polizei Koblenz gegen 11.30 Uhr über illegal abgelagerten Müll auf dem Parkplatz „Eiserne Hand“ an der B 327 zwischen Waldesch und der Karthause in Kenntnis gesetzt. Vor Ort bot sich den eingesetzten Beamten das typische Bild. Eine größere Menge Haus- und Sperrmüll wurde am Rand der Parkfläche abgelegt, darunter auch schadstoffhaltige Substanzen, die grundsätzlich bei entsprechenden Entsorgungsbetrieben abgegeben werden müssen.

Nach Einschätzung der Polizei dürfte der Müll im Zeitraum zwischen dem 16. Und 18. Januar 2023 dort entsorgt worden sein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Koblenz unter der Nummer 0261-103-0. Quelle: Polizei