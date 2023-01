Veröffentlicht am 19. Januar 2023 von wwa

EBERNHAHN – BAB 48 – Verkehrsunfallflucht auf der BAB 48, Gemarkung Ebernhahn- unfallflüchtiges Fahrzeug bei Freirachdorf aufgefunden, Fahrer flüchtig

Mittwochnachmittag, 18. Januar 2023, gegen 17:43 Uhr, kam es auf der BAB 48 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach, zu einem Rückstau. Der unfallverursachende Pkw, ein Renault Clio aus dem Zulassungsbezirk Gladbach im Rheinisch-Bergischen Kreis, versuchte sich im Zubringer zur BAB 3 in Fahrtrichtung Köln, zwischen Schutzplanke und einem anderen Pkw hindurch zu zwängen. Dabei wurde der gestreifte Pkw gegen einen stehenden Lkw gedrückt und verkeilte sich zwischen Zugmaschine und Auflieger. Der Unfallverursacher hielt zunächst an der Unfallstelle an. Als der Geschädigte die Polizei zur Unfallaufnahme anrief, entfernte sich der Beschuldigte sofort mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle.

Das Fahrzeug konnte auf der B 413 in der Nähe der Ortslage Freirachdorf nicht mehr fahrtauglich festgestellt werden. Der Fahrer entfernte sich zu Fuß und konnte nicht gefunden werden. Die anschließenden Ermittlungen der Polizeiinspektionen Montabaur, Hachenburg, Altenkirchen und der zuständigen Polizeiautobahnstation Montabaur, erhärteten einen dringenden Tatverdacht gegen einen 28jährigen aus der VG Hachenburg. Der ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und polizeilich kein Unbekannter. An dem unfallverursachenden Pkw, den sich der Beschuldigte geliehen hatte, entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der entstandene Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Eurobereich. Verletzt wurde niemand. Gegen den Beschuldigten wurden entsprechende strafrechtliche Ermittlungsverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei