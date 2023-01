Veröffentlicht am 19. Januar 2023 von wwa

BUSENHAUSEN – Grüße und Dank an Erwin Rüddel aus Amerika

Anlässlich des Jahreswechsels erhielt der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel eine, wie er sagte, „sehr erfreuliche E-Mail aus den Vereinigten Staaten von Amerika“. Bei der Absenderin handelt es sich um Charlotte Sturm aus Busenhausen, die sich als Schülerin des Westerwald-Gymnasiums Altenkirchen, derzeit im Rahmen des gemeinsam vom Deutschen Bundestag und US-Kongress initiierten Parlamentarischen Patenschafts-Programm (PPP) in Amerika aufhält und dort bei einer Familie in Nashville, North Carolina, ihr gastliches Zuhause gefunden hat. Erwin Rüddel hatte die überaus engagierte junge Frau für das PPP erfolgreich nominiert. „Die ersten fünf Monate meines Auslandsjahres sind nun vorbei und ich möchte Sie gerne ‚updaten‘, wie es mir bislang in den USA ergangen ist. Überwiegend ist meine Zeit hier einfach nur super und ich genieße alles in vollen Zügen. Natürlich gibt es auch die ein oder andere Herausforderung, doch auch diese meistere ich und kann selbst schwierigen Situationen etwas Positives abgewinnen“, heißt es in der an Rüddel gerichteten Mail. Das gute Verhältnis zur Gastfamilie, diverse Ausflüge, u.a. nach New York City und Washington DC wurden gleichfalls explizit herausgestellt. „Ich danke Ihnen sehr, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, all diese tollen Erfahrungen machen zu können! Es ist wirklich ein einmaliges Erlebnis“, endete die Botschaft von Charlotte Sturm an den heimischen Parlamentarier. „Dies zeigt abermals, wie wichtig, lebensbejahend und lebensentscheidend eine Teilnahme am PPP sein kann und ich freue mich schon auf ein erneutes Treffen mit Charlotte Sturm in Folge ihrer Rückkehr nach Deutschland“, bekräftigte Erwin Rüddel. (Foto: Reinhard Vanderfuhr / Büro Rüddel)