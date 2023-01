Veröffentlicht am 18. Januar 2023 von wwa

DAADEN – Was für eine tolle Veranstaltung – Siegerländer Kabarettqueen Daubs Melanie zu Besuch im Bürgerhaus Daaden

Der Arbeitskreis Kultur, die Stadt Daaden und Daubs Melanie freuten sich über 250 Besucher. Am Sonntag, 15. Januar begeisterten Daubs Melanie und ihr virtuoser Pianist Jörg Fuhrländer das Publikum. Die Kabarettistin präsentierte sehr gut gelaunt und mit merkbar großer Spielfreude ihr Programm „Mäckes, Dost und Fuddelsuppe“. Daubs Melanie nahm ihr Publikum mit auf eine Reise durch die Themen der Zeit. Ob Bergdoktor, Energie-Krise oder Corona Auswirkungen nichts ließ die Siegener Kabarettistin aus und dabei blieb kein Auge trocken. Die Erklärung der Begriffe erfolgte per Lied, die Geschichten gingen von aktuellen Siegerländer Nachrichten über Sohn Boris, der mit neuen Wörtern nur so um sich wirft, bis zu Putin und der Überlegung, dessen Soldaten zu kaufen und nach Hause zu schicken. Der Diebstahl von Holz, das Spazierenfahren mit Treckern und die Eigenheiten der Siegerländer Hausfrau amüsierten das Publikum. Auf den Pfaden ihrer siegerländer Denkweisen folgten die Besucher der Veranstaltung und brachen zwischendurch immer wieder in Lachsalven aus. Selbstverständlich durften die Omma und die Gote nicht fehlen, die gemeinsam mit Daubs Melanie die Info- und Beschwerdestelle des Kreises Siegen-Wittgenstein betreiben. Zwei Lieder als Zugaben wurden begeistert beklatscht und es folgten Standing Ovations.