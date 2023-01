Veröffentlicht am 18. Januar 2023 von wwa

NEUWIED – Aisthetos Akademie stellt Film-Weiterbildung beim Tag der offenen Tür vor

Die Aisthetos Akademie aus Neuwied hat sich als Bildungsinstitut im Bereich Theaterpädagogik in den letzten Jahren über Rheinland-Pfalz hinaus einen guten Ruf erarbeitet. Nicht nur Lehrkräfte nehmen an den Weiterbildungen teil, die Grundlagen und Aufbau der Theaterpädagogik (BuT) vermitteln. Menschen aus nahezu allen Berufsfeldern absolvierten in den vergangenen acht Jahren erfolgreich die Weiterbildungen. Die Abschlüsse der Akademie sind durch den Bundesverband Theaterpädagogik und das Ministerium anerkannt.

Während die Pandemie interne und öffentliche Präsentationen zeitweise unmöglich machte, wurde das Medium Film genutzt, um Theaterproduktionen auf diesem Weg der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und auch wenn Theater jetzt wieder stattfinden darf, sieht Akademieleiterin Sabine Parker im pädagogischen Bereich einen großen Bedarf für Film als Kunstform und Methode. So startet die Akademie mit viel Elan und einer Erweiterung des Angebots in das neue Jahr. Am Sonntag, dem 22. Januar 2023, wird in den Probenräumen der Aisthetos Akademie in der Friedrichstraße 36 in Neuwied das neue Angebot „Weiterbildung Filmpädagogik“ vorgestellt. Der Kurs wendet sich an Menschen, die filmpädagogische Kompetenzen erwerben und einsetzen möchten – neben Lehrenden aus Schule, Fort- und Weiterbildung gehören zur Zielgruppe auch die ProduzentInnen von Bürgermedien sowie pädagogische, soziale und psychosoziale Fachkräfte. Im Berufsleben spielt der Einsatz von Film- und Video eine immer größere Rolle – eine Kompetenzerweiterung kann also für viele Menschen wichtig sein. In der Weiterbildung lehren Profis umfangreiche theoretische und vor allem praktische Kennnisse der Filmproduktion. Fächer wie unter anderem „Öffentlichkeitsarbeit und Social-Media“, „Lehrvideos“, „Filmwirkung“ und „Filmgenres“ vermitteln die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Film.

Einige der Dozenten, die die Inhalte der zweijährigen, berufsbegleitenden Weiterbildung gestalten werden, sind bei dem Tag der offenen Tür, der um 11 Uhr startet und bis circa 17 Uhr gehen wird, dabei. In Vorträgen und fünf Workshops vermitteln sie einen Vorgeschmack auf die Ausbildungsinhalte des Jahrgangs, der ab September dieses Jahres starten wird. Es gibt aber auch reichlich Raum für Fragen und Austausch. Weitere Infos auf der Webseite www.aisthetos-akademie.de oder telefonisch unter 02631- 815 53 31. Anmelden kann man sich unter info@aisthetos-akademie.de. Ein Anmeldeformular für den Tag der offenen Tür gibt’s auf der Webseite im Bereich „Veranstaltungen“.