18. Januar 2023

RHEINLAND-PFALZ – Ministerrat beschließt sechste landesweite Demografiewoche

Der Ministerrat hat in seiner heutigen Sitzung die Durchführung der sechsten landesweiten Demografiewoche beschlossen. Die Aktionswoche des Landes wird in diesem Jahr vom 9. bis zum 16. Oktober unter dem Motto „Digitale Chancen für den demografischen Wandel“ veranstaltet. Verbände, Organisationen sowie Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz haben die Gelegenheit, sich mit verschiedenen Projekten und Veranstaltungen an der Demografiewoche zu beteiligen. Am 11. Oktober werden bei einer Zentralveranstaltung in Mainz beispielhafte Digitalisierungsprojekte vorgestellt, die Chancen der Digitalisierung für den demografischen Wandel aufzeigen.

„Die Digitalisierung eröffnet zahlreiche neue Möglichkeiten, auf die Herausforderungen des demografischen Wandels zu reagieren. Gerade Menschen in ländlichen Regionen und Personen, die im hohen Alter noch zuhause leben möchten, können von digitalen Ansätzen profitieren: Seien es Assistenz- und Notrufsysteme, telemedizinische Angebote, Liefer- und Einkaufsdienste oder die Möglichkeit, vom Home-Office aus zu arbeiten. Besonders während der Pandemie wurde auch klar, dass digitale Medien beim Umgang mit Einsamkeit helfen und dieser vorbeugen können. Über Video-Konferenzen, Social-Media-Apps oder digital organisierte Nachbarschaftshilfen bleiben Menschen im Kontakt zum Umfeld, zur Familie sowie Freundinnen und Freunden“, betonte Demografie- und Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer.

Alle Informationen zur Aktionswoche und die Möglichkeit zur Anmeldung von Veranstaltungen stehen ab März auf der Website www.demografiewoche.rlp.de zur Verfügung. „Ich lade alle Organisationen und Verbände sowie Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, sich mit eigenen Ideen an der Woche zu beteiligen und die vielen tollen Veranstaltungen zu besuchen“, so Minister Schweitzer.

Die landesweite Demografiewoche findet seit 2013 alle zwei Jahre unter wechselnden Themenschwerpunkten statt. Sie soll Menschen im Land für die Auswirkungen des demografischen Wandels sensibilisieren und zu einem aktiven Gestalten motivieren. An den vergangenen fünf Demografiewochen hatten sich zahlreiche Partnerverbände, Organisationen und Kommunen mit bislang insgesamt über 1100 Veranstaltungen beteiligt.

Weitere Informationen zur Demografiestrategie von Rheinland-Pfalz finden sich unter www.demografie.rlp.de.