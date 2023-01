Veröffentlicht am 18. Januar 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Spurensuche im Westerwald: Alte Dokumente und alte Maßeinheiten

Zwei Kurse der Kreisvolkshochschule Altenkirchen mit jeweils acht Terminen widmen sich in Kürze dem Thema „Alte Schriften, Buchstaben und Maße aus der Region Westerwald“.

Los geht es am Donnerstag, 2. Februar, in der Zeit von 16 bis 17.30 Uhr mit dem Kurs „Arbeiten mit alten Dokumenten“. Wenn das Geheimnis alter Dokumente gelöst werden soll, treten oft Probleme beim Lesen der Schrift auf. Je nach Alter der Dokumente wurden unterschiedliche Schriften verwendet. In diesem Einsteigerkurs wird mit Dokumenten aus der Zeit ab 1800 gearbeitet. Als Schrifttyp tritt hierbei die Deutsche Kurrentschrift auf. Anhand von Übungstexten wird das Lesen und Schreiben dieser Schrift erlernt, die in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts verwendet wurde. Übungsvorlagen mit Beispielen werden von der Kursleitung zur Verfügung gestellt. Gerne können aber auch eigene Dokumente mitgebracht und vorgestellt werden

Am gleichen Tag, also am 2. Februar, liegt der Fokus dann in einem weiteren Kurs auf dem Thema „Alte Maßeinheiten im Westerwald und Siegerland“. Der Kurs in der Zeit von 17.30 bis 19 Uhr wird ein besonderes Augenmerk auf Maßeinheiten legen. Gewichts- oder Flächeneinheiten aus der Haubergs- und Landwirtschaft der hiesigen Region sollen der Ausgangspunkt für eine Beschäftigung mit dieser Thematik sein. Natürlich finden dabei auch immer Leseübungen alter Schriften statt, in deren Rahmen die Maßeinheiten auftauchen.

Die Teilnahme kostet jeweils 50 Euro. Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812211, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de