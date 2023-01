Veröffentlicht am 17. Januar 2023 von wwa

HORHAUSEN – „Gemeinsam jeck öm Kechspel Horse“ – Ortsgemeinden und Seniorenakademie laden gemeinsam zur närrischen Sitzung am 11. Februar ein!

Ein großes närrisches Feuerwerk wollen die Ortsgemeinden Bürdenbach, Güllesheim, Horhausen, Pleckhausen, Krunkel und die Seniorenakademie gemeinsam am Samstag, 11. Februar, für ihre Senioren zünden. Los geht es im Kaplan-Dasbach-Haus um 14:11 Uhr mit Kaffee und Kuchen und gegen 14:45 startet das bunte Programm. Musikalisch begleitet Christof Diels (Eichen) den Nachmittag und Alt-Sitzungspräsident Michael Müller hat die Moderation übernommen. Zu den Mitwirkenden zählen der MGV Horhausen unter Leitung von Andrey Telegin, die F-Jugend des SV Güllesheim, „Fanta Seven“ (Männerballett des KC Rot-Blau Niederbreitbach), „Et Margittche us Plägese“ (Rita Dominack-Rumpf) und als Höhepunkt die Abordnungen der KG Horhausen (darunter Ehrengarde, Möhnen, Minifunken, „Horser Supergirls“, Jugendfunken und das Funkencorps). Natürlich wird auch gesungen und geschunkelt, denn die Sitzung steht unter dem Motto: „Gemeinsam jeck öm Kechspel Horse“. In der Bütt werden Obermöhn Renate und Martha Schmidt, sowie vom Vorbereitungskreis Dagmar Poster und Ulrike Winter stehen. Der Eintritt ist frei, eingeladen sind alle ab dem 65. Lebensjahr. Die ältesten Jecken im Saal werden geehrt und erhalten in kleines Präsent. Infos/Anmeldungen nimmt der Vorsitzende der Seniorenakademie, Rolf Schmidt-Markoski (Horhausen), Tel. 02687/929507 entgegen. Die Ortsgemeinden haben eigens einen Fahrdienst eingerichtet. Foto: Seniorenakademie