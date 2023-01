Veröffentlicht am 17. Januar 2023 von wwa

KOBLENZ – Yane Conradi neue Professorin für Raum- und Umweltmanagement an der Hochschule Koblenz

Seit Dezember vergangenen Jahres verstärkt eine neue Professorin den Fachbereich bauen-kunst-werkstoffe der Hochschule Koblenz: Bauassessorin Yane Conradi übernimmt am RheinMoselCampus die Professur für Raum- und Umweltmanagement, die sie zuvor schon ein Jahr lang als Vertretungsprofessur innehatte. Hier liegt ihr Fokus auf der interdisziplinären Schnittstelle zwischen Städtebau, Landschaftsplanung und dem Bau- bzw. Umweltrecht.

Im Bachelor studierte Conradi zunächst Landschaftsarchitektur in Geisenheim und Wellington, Neuseeland, bevor sie 2015 das Doppel-Master-Programm der TU Berlin und der Tongji Universität Shanghai im Studiengang Urban Design absolvierte. Anschließend arbeitete sie in verschiedenen Planungsbüros und schloss das technische Referendariat der Fachrichtung Städtebau beim Land Hessen erfolgreich ab. Darauffolgend war sie als Stadtplanerin im Referat Bauen, Planen, Umwelt der Stadt Hattersheim am Main tätig und übernahm ab 2019 einen Lehrauftrag an der Hochschule Geisenheim für die Module „Grundlagen der Stadtplanung“ sowie „Stadtplanung – Analyse und Entwurf“. Neben ihrer Professur an der Hochschule Koblenz lehrt und forscht Yane Conradi als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Architektur an der TU Darmstadt. In dieser Funktion promoviert sie aktuell zur Frage „Wie gestalten kleinstädtische Kommunalverwaltungen ihre Stadtentwicklung?“.

„Aktuelle, dringende Herausforderungen, wie beispielsweise die Klimakrise, erfordern die konstruktive Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen wie beispielsweise Bauingenieurwesen, Architektur, Stadt- und Regionalplanung, Sozialwissenschaften und viele mehr“, betont Yane Conradi. Nur so könne man innovative, integrierte und zukunftsorientierte Lösungen gemeinsam entwickeln. „Das Aufzeigen dieser Schnittstellen zwischen verschiedenen Akteurinnen und Akteuren, auch durch unser Projektstudium oder zahlreiche Exkursionen, macht die Lehre an der Hochschule Koblenz für mich so reizvoll.“