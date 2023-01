Veröffentlicht am 17. Januar 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Offene Bühne ruft wieder nach musikalischen Talenten – Live Lounge: Erikson spielt am 27. Januar im Big House

Es ist wieder Zeit für kleine, aber feine Kulturveranstaltungen. Denn die Veranstaltungsreihe „Live Lounge“ ist zurück. Und dafür lebt ein bekanntes Format wieder auf: die Open Stage. Um diese am Freitag, 27. Januar, um 19 Uhr gebührend zu eröffnen, haben die Veranstalter als besonderen Gast die Andernacher Band „Erikson“ eingeladen. Seit einiger Zeit sind die Musiker in der Region unterwegs und haben bereits unter anderem Namen auf dem Neuwieder Bandcontest 2020 Erfolge gefeiert. Die Band spielt harte Rockmusik mit Texten über zeitlose Themen des alltäglichen Lebens.

Doch was bedeutet eigentlich Open Stage? Ganz einfach: Musikerinnen und Musiker sind eingeladen, ihre Kunst zu präsentieren und miteinander ins Spiel zu kommen. Egal ob Solisten, Bands, gerne auch Schulbands, Instrumentalgruppen, ob Einsteiger oder Erfahrene – alle sind willkommen. Dabei spielen auch der Stil und die Musikrichtung keine Rolle. Die Jamsession bietet reichlich Gelegenheit, mit anderen Musikern in Kontakt zu kommen. Natürlich sind dort auch alle gern gesehen, die einfach schauen wollen, was es auf der offenen Bühne zu sehen, vor allem aber zu hören gibt.

Auch bei einer zweiten Open Stage am Freitag, 3. März, ebenfalls um 19 Uhr, wird eine regionale Band das musikalische Geschehen auf der Big House Bühne eröffnen: die Elektro-Punk Band „Nein Danke“ aus Neuwied. Veranstaltungsort der Reihe „Live Lounge“ ist das Jugendzentrum Big House, Museumstraße 4a, in Neuwied. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter der 02631 802 174 oder per E-Mail an livelounge@neuwied.de.

Foto: Mit der Band „Erikson“ aus Andernach startet die Open Stage im Big House ihr Comeback. (Copyright Jessica Wolff)