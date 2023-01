Veröffentlicht am 17. Januar 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Fotogene Fachwerkhäuser gesucht – Landkreis legt Buch mit Fachwerkgebäuden auf – Besitzer können sich weiter melden

Bis zum heutigen Tag zeichnen sich zahlreiche Orte des Westerwaldes sowie der angrenzenden Landschaften durch reizvolle Fachwerkhäuser aus. Viele sind weithin bekannt, manche stehen sogar unter Denkmalschutz, andere gelten als Geheimtipp. Der Kreis Altenkirchen beabsichtigt, sehenswerte Fachwerkgebäude zwischen Willroth und Niederschelderhütte in einem Buch vorzustellen. Bereits im letzten Jahr haben sich viele Besitzer gemeldet, deren Häuser zwischenzeitlich abgelichtet wurden. In diesem Jahr soll es weitergehen: Eigentümer von Fachwerkgebäuden, die Interesse daran haben, ihre Gebäude für das Buchprojekt fotografieren zu lassen, können sich hierzu bei der Kreisverwaltung melden: E-Mail: fachwerk@kreis-ak.de, Tel.: 02681-812036. Der Altenkirchener Fotograf Gerd Asmussen ist durch die Kreisverwaltung beauftragt, Kontakt mit Interessenten aufzunehmen.

Foto: Der Kreis Altenkirchen beabsichtigt, sehenswerte Fachwerkgebäude in Buchform vorzustellen – sowohl bekannte wie die Mühle im Wissener Stadtteil Schönstein als auch weniger bekannte. (Foto: Asmussen)