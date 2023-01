Veröffentlicht am 17. Januar 2023 von wwa

STRASSENHAUS – Zahlreiche Drogendelikte im Nachtdienst aufgeklärt

Sonntagabend, 15. Januar 2023, kontrollierten Polizeibeamte auf dem Parkplatz des Dorfgemeinschaftshauses in Dierdorf eine vierköpfige Personengruppe im Alter von 15 bis 18 Jahren. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Betäubungsmittel. Daraufhin wurden die Anwesenden durchsucht. Hierbei händigte ein 18-jähriger ein Tütchen mit einer kleinen Menge an Betäubungsmitteln aus.

Kurze Zeit später fielen den Polizeibeamten im Rahmen einer Fußstreife am Dierdorfer Weiher zwei junge Männer, ein Jugendlicher und ein Heranwachsender, auf. Beim Annähern schnippte einer der Personen einen Joint in den angrenzenden Weiher. Bei den anschließend durchgeführten Durchsuchungen sind bei beiden Personen Betäubungsmittel gefunden worden. Es erfolgten jeweils die Sicherstellung der Betäubungsmittel und die Einleitung eines Strafverfahrens gegen die Beschuldigten.

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 15 auf 16. Januar 2023, fiel den Polizeibeamten in der Hauptstraße in Asbach ein Fußgänger im frühen Erwachsenenalter auf, der bei Erblicken der Polizeibeamten eine Kleinstmenge Betäubungsmittel wegwarf. Bei der anschließenden Kontrolle räumte der Beschuldigte den Verstoß ein. Auch gegen ihn wurde aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein Strafverfahren eingeleitet.

Kurz nach Mitternacht bemerkten die Beamten auf dem Verbindungsweg/Feldweg zwischen Brückrachdorf und Wienau einen mit vier Personen besetzten PKW. Bei Erblicken des Streifenwagens entfernte sich der Fahrer in Richtung Raubach. Das Fahrzeug und die Insassen wurden schließlich in der Schefferstraße in Raubach kontrolliert. Hierbei stellten die Polizeibeamten bei dem Fahrzeugführer (Heranwachsendenalter) drogentypische Auffälligkeiten fest. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Zudem sind bei einem Insassen (frühes Erwachsenenalter) Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt worden.

Gegen 02:00 Uhr fiel den Polizeibeamten auf der Kreisstraße 123 bei Großmaischeid ein PKW auf, der ohne amtliche Kennzeichen geführt wurde. Der Fahrer (Heranwachsendenalter) wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Das Fehlen der Kennzeichen konnte er plausibel erklären. Bei der Kontrolle zeigte der Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen. Ihm wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Zudem sind bei der Durchsuchung Betäubungsmittelanhaftungen fest- und sichergestellt worden. Quelle: Polizei