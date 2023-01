Veröffentlicht am 16. Januar 2023 von wwa

DIERDORF – Westerwälder AfD-Verbände laden zum Neujahrsempfang in Dierdorf am Samstag, 28. Januar 2023 ein

Die Westerwälder AfD-Verbände in den Landkreisen Neuwied, Altenkirchen, Westerwald, Rhein-Lahn und Mayen-Koblenz möchten ihre Zusammenarbeit vertiefen und laden als Auftakt zum gemeinsamen Neujahrsempfang am Samstag, 28. Januar 2023 ein. Die Veranstaltung findet ab 16 Uhr in der Alten Schule am Damm in Dierdorf im Landkreis Neuwied statt.

Der AfD-Landesvorsitzende und stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz Dr. Jan Bollinger, der heimische Bundestagsabgeordnete Andreas Bleck und als Gast aus NRW der Bundestagsabgeordnete Roger Beckamp werden als Redner des Tages einen politischen Blick voraus auf das neue Jahr 2023 und die aktuellen Entwicklungen werfen.

Im Anschluss sind eine Fragerunde und ein geselliges Beisammensein geplant. Alle interessierten Bürger sind herzlich eingeladen, um gemeinsam das neue Jahr zu begrüßen und einen schönen und interessanten Nachmittag und Abend zu verbringen.