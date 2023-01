Veröffentlicht am 15. Januar 2023 von wwa

WALDBREITBACH – Kickboxen – das Fitnessprogramm fürs neue Jahr! – VfL Waldbreitbach erweitert sein Sportangebot

Ein Training für den gesamten Körper bietet die Sportart „Kickboxen“, die ab dem 25. Januar immer mittwochs von 18 bis 19 Uhr und freitags von 16 bis 17 Uhr in der Sporthalle Waldbreitbach (Jahnstraße 1) angeboten wird. Auf dem Programm stehen Kombinationen von Fuß- und Handtechniken aus dem Kickboxen, Selbstverteidigung und Gewaltprävention, Stretching sowie Fitnessübungen. „Das Training ist für Anfänger wie auch für Fortgeschrittene eine super Möglichkeit, um die guten Vorsätze für das neue Jahr umzusetzen“, erklärt Trainer Steffen Heiligenschmidt.

Alle Interessierten ab einem Alter von zehn Jahren sind zu einer Schnupperstunde willkommen. Vorab können sich Neugierige am Sonntag, 22. Januar zwischen 16 und 17 Uhr in der Waldbreitbacher Sporthalle einen Eindruck von der Sportart und dem Trainer machen. Weitere Informationen gibt es auf www.vfl-waldbreitbach.de und bei Steffen Heiligenschmidt per E-Mail an kickboxen@vfl-waldbreitbach.de.