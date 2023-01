Weihnachtsbaumwerfen in Waldbreitbach

Veröffentlicht am 15. Januar 2023 von wwa

WALDBREITBACH – Weltmeisterin zu Gast – VfL Waldbreitbach und Fußballverein bereiten sich auf Wettbewerb am 28. Januar vor

Die Organisationsteams von VfL und FC Waldbreitbach stecken in den letzten Vorbereitungen für das 1. Weihnachtsbaumwerfen am Samstag, 28. Januar rund um den Sportplatz (Jahnstraße 1) in Waldbreitbach. Ein besonderer Ansporn wartet auf alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Die amtierende Weltmeisterin im Weihnachtsbaumwerfen wird an den Start gehen.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass Margret Klein-Raber extra aus dem Saarland ins Weihnachtsdorf kommt, um an unserem Wettkampf teilzunehmen“, berichtet Initiator und Geschäftsführer des VfL Waldbreitbach, Josef Hoß. Die aktuelle Weltrekordhalterin erreichte Anfang Januar folgende Spitzenwerte von 3,50 Meter im Hochwurf, im Schleuderwurf fast 8 Meter und im Weitwurf 6,82 Meter. Wer sich mit der Sportlerin messen oder einfach nur zum Spaß mitmachen möchte, kann sich für den Werfer-Dreikampf online anmelden.

Mitmachen können Erwachsene, Jugendliche U18 und Kinder U12. „Zuschauer und Neugierige sind herzlich willkommen, um die Werfer anzufeuern“, betont Hoß und erklärt den Ablauf: „Die Teilnehmer müssen eine etwa 1,50 Meter große Fichte wie einen Speer werfen, wie einen Hammer schleudern und an der Stabhochsprunganlage über die Latte bugsieren. Kinder machen mit einem kleineren Baum nur den Weitwurf.“ Den Teilnehmern wird empfohlen, Arbeitshandschuhe zu tragen.

Obwohl der Spaß im Vordergrund steht, gibt es auch Einiges zu gewinnen: Für die Platzierten in allen Altersklassen sind Soforturkunden, Medaillen und Sachpreise von der Hachenburger Brauerei und dem Energieversorger EVM ausgelobt. Die besten Teams „Männer“ und „Frauen“ werden mit Pokalen belohnt.

Für Unterhaltung sorgt die Blechbläserformation „Die Rahmser Böhmische“ und im Sportlerheim bietet der WFC Kulinarisches.

Der Tag startet um 10 Uhr mit dem Weitwurf für Kinder, eine Stunde später erfolgt der Dreikampf der Jugendlichen; um 13 Uhr beginnt der Wettbewerb für die Erwachsenen. Zeitplanänderungen sind je nach Meldezahl möglich. Die Startgebühren betragen für Erwachsene 5 Euro, Jugendlich 3 Euro und Kinder 2 Euro. Alle Informationen und das Anmeldeformular gibt es auf www.baumwerfen.de.