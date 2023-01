Veröffentlicht am 15. Januar 2023 von wwa

HACHENBURG – Mentaltrainer Michael von Kunhardt stimmt auf Neues Jahr ein: Lions Club Bad Marienberg und Montabaur-Hachenburg luden zum Empfang

Mit Energie, Selbstvertrauen, Bewegung und Dankbarkeit gut ins neue Jahr gestartet. Barbara Hombach, Präsidentin des Lions Clubs Bad Marienberg, und ihr „Amtskollege“ vom befreundeten Lions Club Montabaur-Hachenburg, Jürgen Kohlhas, begrüßten am Dienstag, 10. Januar 2023 zahlreiche Mitglieder und Gäste im Parkhotel Hachenburg.

Die beiden regionalen Lions Clubs Bad Marienberg und Montabaur-Hachenburg arbeiten in verschiedenen Projekten zusammen: „Als wir im letzten Jahr während eines Gesprächs im privaten Rahmen feststellten, dass wir beide parallel als Präsident*in für unsere Lions Clubs in 22/23 tätig werden, haben wir beschlossen, gemeinsam eine Veranstaltung auszurichten“, erläuterte Jürgen Kohlhas. „Aus diesem Plan ist dann nicht nur unser Neujahrsempfang entstanden, sondern bereits im Herbst letzten Jahres eine gemeinsame Spendenaktion für notleidende Menschen in der Ukraine. Hier konnten medizinisches Gerät und Medikamente – in Kooperation mit einem Lions Club in Kiew – ins Krisengebiet geliefert werden“, ergänzte Barbara Hombach.

Als Impulsgeber und Keynote-Speaker zum Neujahrsempfang war der Mentalexperte und diplomierter Wirtschaftswissenschaftler, Michael von Kunhardt, eingeladen: „Mein grundsätzliches Lebensmotto lautet ‚Wenn ich nicht weiß, ob Ja oder Nein, sage ich immer Ja“, erklärte der 57-Jährige, der an seiner eigenen gleichnamigen Akademie in Dehrn mit Spitzensportlern und Führungskräften an kommunikativen und entwicklungsbasierten Themenfeldern arbeitet. Zudem bietet er dort die Ausbildung zum Business-Coach & Führungskraft als Coach, Sportmental-Coach und Vortragstraining an.

Unter dem Titel „Mentalgiganten: Was wahre Stärke wirklich ausmacht“ sprach von Kunhardt – dessen aktuelles Buch den gleichen Titel trägt – über Selbstentwicklung, was Menschen mit mentaler Stärke von anderen unterscheidet und was sich hinter dem Begriff „Djokovic-Effekt“ verbirgt. Ein engagierter, motivierender Vortrag, in dem der „Montivator“ von Radio RPR1 Spitzensportler sowie Business-Pioniere zitierte und praktische Tipps und Anregungen für den Alltag im Gepäck hatte. Nach seinem Vortrag gab es Zeit für gute Gespräche und persönlichen Austausch.

Michael von Kunhardt spendet sein Speaker-Honorar einem wohltätigen Zweck, der ihm besonders am Herzen liegt – der Jugendarbeit des Limburger Hockey-Clubs.

Aus den Verkaufserlösen seines Buches „Mentalgiganten“ gehen jeweils 10 Euro pro Exemplar in die Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge.

Wer den Inhalt zu Hause nachlesen wollte, konnte von Kunhardts neues Buch erwerben und vor Ort signieren lassen. (Doris Kohlhas) Foto: Doris Kohlhas