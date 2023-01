Veröffentlicht am 15. Januar 2023 von wwa

ISERT – Mitgliedertreffen der Landfrauen Bezirk Altenkirchen am Freitag, 24. Februar 2023

Die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen laden herzlich zum Mitgliedertreffen am Freitag, 24. Februar 2023, um 18 Uhr im Bürgerhaus in Isert ein. Die Landfrauen haben ihr Programm für das Jahr 2023 ganz unter das Thema „Nachhaltigkeit“ gestellt. Bei dem Treffen wollen sie sich mit der Biene beschäftigen. Die Bienenzucht ist schon seit Jahrhunderten bekannt. Wie es heute aussieht und warum die Biene für alle so wichtig ist, wird der Imker Reimund Wagner erzählen. Im Anschluss werden Mitglieder geehrt, die seit 10, 20, 30, 40, 50 oder mehr Jahren dem LandFrauenverband die Treue gehalten haben. Es wird ein Imbiss gereicht. Es wird um Anmeldung bis zum Freitag, 10. Februar 2023 bei Anka Seelbach Tel.: 02681/3788 oder 0171/2818065 dder per Mail an Landfrauen.altenkirchen@web.de gebeten.