Veröffentlicht am 14. Januar 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Neues Semesterprogramm der vhs Neuwied ist online

„Wir bilden weiter“ ist das Leitthema der vhs Neuwied für das erste Semester 2023. Das bedeutet auch: „Wir sind wieder präsent und tatkräftig. Wir schauen nach vorne und haben erneut ein qualitativ hochwertiges Programm erstellt, mit dem wir beweisen, wie vielfältig wir aufgestellt sind“, erklärt Jutta Günther, Leiterin der vhs. Die Neuwieder Volkshochschule blickt mittlerweile auf mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Weiterbildung zurück. Um das zu erreichen, war und ist es nach wie vor wichtig, sich als Weiterbildungseinrichtung an den Themen der Zeit zu orientieren und sich selbst stets weiterzuentwickeln. „Als Teil einer lernenden Organisation lebt die vhs selbst die Werte, die sie mit ihrer Bildungsarbeit fördern will“, weiß Bürgermeister Peter Jung als zuständiger Dezernent. „Daher werden wir auch in Zukunft ein verlässlicher Partner sein, mit dem Bürgerinnen und Bürger die Chance haben, sich weiterzubilden“, versichert die vhs-Leiterin. Das aktuelle Semesterprogramm finden Interessierte online unter www.vhs-neuwied.de.