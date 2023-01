Veröffentlicht am 14. Januar 2023 von wwa

KREIS NEUWIED – Freizeitplaner 2023: Alle Angebote für Kinder und Jugendliche im Überblick – Kreis und Stadt Neuwied haben alle Angebote wieder in einer Online-Version zusammengefasst

Vom Schwimmkurs bis zur Filmstudio-Tour, vom Selbstbehauptungstraining für Mädchen bis zum Vater-Sohn-Wochenende im Wald: Für Jugendliche gibt es im Kreis Neuwied auch in diesem Jahr wieder ein breit gefächertes Angebot – zahlreiche Ferienprogramme inklusive. Übersichtlich zu finden sind die Veranstaltungen von den Jugendpflegern, aber auch von freien Trägern im neuen Freizeitplaner, den Stadt- und Kreisjugendamt jetzt wieder online aufgelegt haben. Die digitale Variante hat dabei den Vorteil, dass sie laufend ergänzt und so stets aktuell gehalten wird. Für ein schnelles und unkompliziertes Aufrufen der Seite steht ein QR-Code zur Verfügung.

„Wie jedes Jahr bin ich über das Engagement der verschiedenen Anbieter, die an der Planung des neuen Freizeitplaners mitgearbeitet haben, sehr erfreut. Wir haben auch 2023 ein abwechslungsreiches Angebot für Kinder und Jugendliche“, machte Landrat Achim Hallerbach bei der Vorstellung des Planers deutlich. „Wir arbeiten zusammen und so ist es auch in diesem Jahr wieder ein gelungenes ,Gemeinschaftswerk‘ von Kreisjugendpflege und unserem städtischen Kinder- und Jugendbüro“, ergänzte Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig und wies darauf hin, dass sich die digitale Form in den vergangenen Jahren bewährt hat und bei allen Beteiligten gut ankommt.

Der ausführliche Planer informiert Kinder und Eltern aber nicht nur über eine Vielzahl von Freizeitangeboten, Feriencamps, Musikveranstaltungen, Workshops im sportlichen und kreativen Bereich, Tagesausflüge, Stadtrandfreizeiten und offene Treffs. Enthalten ist auch ein ausführliches Adressverzeichnis über Jugendpflegen, Beratungsstellen, Vereine und Verbände in der Umgebung.

Der Freizeitplaner ist ab sofort unter www.kreis-neuwied.de/freizeitplanereinsehbar. Weitere Informationen erhalten Interessierte bei der Kreisjugendpflege, Telefon 02631 803 442, oder beim städtischen Kinder- und Jugendbüro, Tel. 02631 802 170.

Foto: Freuen sich über die Veröffentlichung des neuen Freizeitplaners. (von links) Die Kreis-Jugendpfleger Simone Höhner und Marc Maier, Landrat Achim Hallerbach sowie Oberbürgermeister Jan Einig und Sylvia Doherr vom Kijub Neuwied.