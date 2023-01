Veröffentlicht am 14. Januar 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – „Mit Voll-Speed in die Ausbildung“

Anmeldestart: Azubi-Speeddating im Landkreis Altenkirchen. In zehn Minuten zum Traumberuf? Kein Problem! Beim 6. Azubi-Speeddating in Betzdorf wird das möglich. Angehende Schulabgänger und junge Erwachsene können ihre Chance nutzen und am 7. Februar 2023 in der IGS Betzdorf-Kirchen am Standort Betzdorf von 13:30 bis 17:30 Uhr dabei sein.

Das Prinzip ist einfach: In zehnminütigen Kurzinterviews können sich Bewerber und Unternehmen ein erstes Bild voneinander machen und gegebenenfalls den perfekten Start für eine Ausbildung oder ein duales Studium legen.

„Der größte Vorteil liegt darin, sich kennenzulernen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Das Zeugnis spielt zunächst keine Rolle“, sagt Thomas Neumann von der Berufsberatung der Agentur für Arbeit. „Die Chance der Bewerberinnen und Bewerbern liege darin, mit ihrer Persönlichkeit zu überzeugen und dem Unternehmen zu zeigen, dass man leidenschaftlich für den Beruf brennt. Unsere regionalen Unternehmen schätzen dieses Veranstaltungsformat sehr. Die begrenzten Teilnehmerplätze waren in Kürze vergeben“, so Kristina Kutting, Regionalgeschäftsführerin der IHK-Regionalgeschäftsstelle in Altenkirchen.

„Natürlich geht es nicht nur um die Ausbildung auf den letzten Drücker. Genauso werden hier die Kontakte für das Ausbildungsjahr 2023 und 2024 geknüpft“, unterstreicht Marcel Stitz, Sprecher der Wirtschaftsjunioren Sieg Westerwald.

Es nehmen Unternehmen aus den Bereichen Handel, Industrie, Pflege, Banken und des öffentlichen Dienstes teil. Zu den angebotenen Ausbildungsberufen gehören beispielsweise Kaufleute für Büromanagement, Mediengestalter, Industriekaufleute, Industriemechaniker, Verkäufer, Berufskraftfahrer, Mechatroniker, Elektroniker, Kaufmannleute – E-Commerce oder Fachinformatiker.

Auch duale Studiengänge sind dabei, beispielsweise in den Bereichen Maschinenbau, Wirtschaftsinformatik, Bachelorstudium Polizeidienst, Elektrotechnik Betriebswirtschaft und Gesundheitsmanagement. Eine Anmeldung ist notwendig, damit die „Dates“ je nach Berufswunsch koordiniert werden können. Eine Übersicht der teilnehmenden Unternehmen und deren Angebote sowie weitere Aktionen, wie der digitale Bewerbungsmappencheck und die Anmeldung stehen bereit unter: ihk.de/koblenz/azubispeeddating23. Foto: IHK Koblenz

Foto: Orga-Team 2023 (v.l.) Martin Walter, IGS-Betzdorf-Kirchen, Frederik Fein, IHK-Koblenz, Alexandra Enke, Agentur für Arbeit Altenkirchen, Thomas Neumann, Agentur für Arbeit Altenkirchen, Lars Lettau, IHK-Koblenz