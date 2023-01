Veröffentlicht am 14. Januar 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Holocaust-Gedenktag am 27. Januar 2023

Seit 1996 ist der 27. Januar in der Bundesrepublik der „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“. Am 1. November 2005 erklärte die Generalversammlung der Vereinten Nationen den 27. Januar zum internationalen „Holocaust Remembrance Day“ zum Gedenken an die Schrecken des Holocausts. Das Datum verweist auf den Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau im Jahr 1945.

Mit Texten, Liedern und Musik soll der Opfer des Nationalsozialismus gedacht werden. Mitwirkende sind der ehemalige Landrat Michael Lieber, Martin Autschbach – Schulreferent und Jugendpfarrer, Kreiskantorin Hyejoung Choi, Thorsten Schmehr – Seelsorgebereichsmusiker der Kath. Kirchengemeinde St. Jakobus und als Veranstalter Der Geheime Küchenchor.

Erinnern möchten die Akteure auch daran, dass das Grauen nicht mit körperlichen Übergriffen begann, sondern mit hasserfüllten Worten, Verleumdung und Verschwörungstheorien. Bestimmend soll aber nicht die Vergangenheit sein, sondern die Begegnung im Heute und der Ausdruck des Willens, eine friedliche Zukunft gemeinsam zu gestalten.

Freitag, 27.Januar 2023, ab 19 Uhr in der Evang. Christuskirche Altenkirchen. Eintritt: Spende