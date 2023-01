Veröffentlicht am 13. Januar 2023 von wwa

STADT NEUWIED – „Wenn ich nicht mehr kann“: Vortrag am 24. Januar

Seit Beginn dieses Jahres gilt die große Betreuungsreform. Damit einhergehend dürfen Ehepaare nun legal gegenseitig ihre Zustimmung bei ärztlichen Maßnahmen füreinander geben, sollte einer von beiden das krankheitsbedingt selbst nicht mehr können. Zu diesem Ehegattenvertretungsrecht informiert Elisabeth Klein vom Betreuungsverein SKFM Neuwied am Dienstag, 24. Januar, um 16 Uhr in der StadtBibliothek Neuwied, Pfarrstraße 8. Dann erfahren Interessierte unter anderem an welche Voraussetzungen dieses Notvertretungsrecht geknüpft ist. Der Vortrag „Wenn ich nicht mehr kann“ ist Teil der gemeinsamen Veranstaltungsreihe „Zur vollen Stunde – Vortrag am Nachmittag“ des Seniorenbeirates der Stadt Neuwied und der StadtBibliothek Neuwied. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Eine Anmeldung ist telefonisch unter 02631 802 700 oder per E-Mail an stadtbibliothek@neuwied.de erforderlich.