Veröffentlicht am 13. Januar 2023 von wwa

MEHREN – Jahresabschluss im Seniorenpflegehaus Sonnenhang Mehren

Die verschiedenen Aktionen in der Weihnachtsbude während der Adventszeit wurden von den Bewohnern und Mitarbeitern des Seniorenpflegehaus mit großer Begeisterung angenommen. Wie auf dem Weihnachtsmarkt: roter Glühwein, Apfelwaffeln, Besuch des Blasorchester Mehrbachtal, selbstgebackene Plätzchen, weißer Glühwein, Pommes in der Tüte, Bratwürstchen vom Grill, warmer Apfelsaft, Orangenpunsch und zum Abschluss an Silvester ein wunderschönes Feuerwerk. Die Leitung dankte den Pyrotechnikern Jörg und Jannik Schwarzbach und den Mitarbeitern die tatkräftig bei der Umsetzung der Aktionen geholfen haben. Es war eine gelungene Veranstaltung. Die Bewohner haben es genossen draußen zusammen zu stehen, die vorweihnachtliche Stimmung zu genießen, Erinnerungen auszutauschen und einfach das Gefühl von Weihnachten zu haben. Fotos: privat