Veröffentlicht am 13. Januar 2023 von wwa

FLAMMERSFELD-MEHREN – Einladung des VdK Ortsverband Flammersfeld-Mehren zur Mehrtagestour an die Nordsee

Einladung des VdK Ortsverband Flammersfeld-Mehren zur Mehrtagestour an die Nordsee von Sonntag, 07. Mai bis Mittwoch, 10. Mai 2023. Es ist wieder möglich. Der VdK Ortsverband Flammersfeld-Mehren lädt, in Zusammenarbeit mit Club-Reisen-Brandenburger, seine Mitglieder und auch Nichtmitglieder zu einer Mehrtagesfahrt nach Esens (Hotel „Krögers“) an die Nordsee ein.

Der Reiseablauf gestaltet sich wie folgt:

>Busfahrt, mit Zwischenstopps auf Autobahnraststätten, (mit VdK-Frühstück)

>3 x Übernachtung mit Frühstücksbuffet

>3 x Abendessen als 3-Gang-Menü im Hotel

>Kurtaxe

>75-min. Hafenrundfahrt in Wilhelmshaven

>5-std. Küstenrundfahrt im Bus, mit Hooksiel, Jever, Neuharlingersiel u.v.m.

>Eintritt & Führung im Rosarium (Rosen-Welt) in Wilhelmshaven

>Reiseschutz-Versicherung ohne Selbstbehalt (Rücktritts-Vers. u. Abbruch-Vers.)

>Sicherungsschein (Kundengeldabsicherung)

>Reisepreis pro Person im Doppelzimmer: ab 419- € (bei 55 Teilnehmern)

>(Einzelzimmerzuschlag: 64,- €)

Anmeldeschluss ist am Mittwoch, 15. Febr. 2023. Die Sitzverteilung erfolgt im Bus nach Anmeldung. Anzahlung: 30 Prozent des Reisepreises, nach Anmeldebestätigung. Anmeldungen nimmt Luise Schmidt, Telefon: 02685-1456, Mail: luise1955@t-online.de entgegen.