D.I.Y. Workshop in Pleckhausen

Veröffentlicht am 13. Januar 2023 von wwa

PLECKHAUSEN – D.I.Y. Workshop

An zwei Dezemberwochenenden hatten Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren die Möglichkeit kleine Geschenke für ihre Liebsten zu Weihnachten zu basteln. Freitagsnachmittag ging es los. Zuerst wurde im Jugendraum Pleckhausen frei gespielt, um sich gegenseitig kennenzulernen und alle vorhandene Spielgeräte im Jugendraum wurden dabei ausgiebig genutzt.

Beim gemeinsamen Punschtrinken mit Gummibärchen-Spießen konnten Ideen ausgetauscht werden. Die Kinder machten sich schnell an die Arbeit und hatten viel Freude dabei. Das Herstellen von selbst gemachter Seife brachte jede Menge schönen Duft in den Jugendraum. Besonders der „Einhornpups-Duft“ wurde mehrfach als Favorit unter den Düften gekürt und für viele Seifen genutzt. Kleine Muscheln, Murmeln oder Glitzersteine wurden zudem als kleiner Überraschungseffekt mit in die Seife gepackt, damit das Hände waschen noch mehr Spaß macht.

Am zweiten Tag hatten einige Kinder die Idee noch etwas an ihren Geschenken weiter zu arbeiten. Zum Teil gestalteten sie sich selbst mit Aufkleber und Glitzer im Gesicht als Geschenk für ihre Eltern. Es entstanden wunderschöne und individuelle Flaschenlichter und selbst gemachte Seifen. Nachdem alle Geschenke hergestellt und verpackt wurden, kam der Keksteig auf den Tisch. Beim Kneten und Ausrollen durfte natürlich auch probiert werden und alle waren sich einig, dass der Teig herrlich schmeckt. Die Zeit ging viel zu schnell um, am liebsten wären alle noch länger geblieben und möchten unbedingt nochmal so ein Kreativtreffen mitmachen. Kerstin Mamone