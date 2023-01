Rückblick: 5. Lebendiger Adventskalender in Seelbach

Veröffentlicht am 13. Januar 2023 von wwa

SEELBACH – Rückblick: Enger zusammen im Advent – 5. Lebendiger Adventskalender in Seelbach

Bereits zum fünften Mal öffnete der Lebendige Adventskalender in Seelbach seine Türchen. An zehn Abenden traf man sich, um die Adventszeit gemeinsam zu verbringen. Die Ideen waren einzigartig und brachten neben den Kindern auch die Erwachsenen zum Staunen und Innehalten. Bei frostigen Temperaturen kam am warmen Lagerfeuer und mit heißem Glühwein, Kakao und Punsch bei jedem weihnachtliche Stimmung auf.

Gestartet wurde mit einem Grillabend, bei dem die Advents-Bratwurst auf den Grill kam. Auch der Nikolausbesuch im Roten Haus verbarg sich hinter einem Türchen. Feuerjonglage, Basteln für Kinder, Reibekuchenessen, Flammkuchen aus dem Backes und vieles mehr wurde geboten. Der traditionelle Abschluss wurde dann im Weihnachtshäuschen gefeiert. Hier gab es frische Waffeln aus Omas Waffeleisen und andere Leckereien.

Nachdem die Tradition in den letzten Jahren wegen Corona ausfallen musste, waren die Abende in diesem Jahr sehr gut besucht. Die Veranstaltung hat sich als fester Termin in der Vorweihnachtszeit etabliert und sorgt gerade in der dunklen Jahreszeit für Zusammenhalt und schöne Stunden in der Gemeinde.

Ortsbürgermeisterin Anke Klein dankt allen, die dazu beigetragen haben, dass die Veranstaltungen in diesem Jahr stattfinden konnten. Foto: Yvette Schäck