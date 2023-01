Veröffentlicht am 13. Januar 2023 von wwa

NEITERSEN – Fackelwanderung und Wintergrillen in Neitersen

Die KiJuNei veranstaltet am Samstag, den 21. Januar 2023 eine Fackelwanderung für Groß und Klein – mit anschließendem Wintergrillen am Ölfer Hüttchen. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr am Hüttchen in Niederölfen. Bitte Fackeln oder Laternen mitbringen. Es können aber auch vor Ort Fackeln erworben werden. Zur besseren Planung wird um Anmeldung bis zum 16. Januar 2023 unter kijunei@gmx.de oder 0171/3522282 gebeten.