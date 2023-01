Veröffentlicht am 13. Januar 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Mitgliederversammlung des Förderverein Bismarckturm Altenkirchen e.V.

Einladung zur Mitgliederversammlung am Samstag, 21. Januar 2023 ab 15 Uhr im Historischen Quartier, in der Marktstraße 31 in Altenkirchen.

Tagesordnung:

1. Begrüßung

2. Bericht des Vorsitzenden

3. Bericht der Schatzmeisterin

4. Bericht der Kassenprüfer

5. Entlastung des Vorstands

6. Wahlen

7. Ausblick auf Veranstaltungen 2023

8. Anträge

9. Verschiedenes

Anträge sind in schriftlicher Form bis zum 16. Januar 2023 einzureichen.