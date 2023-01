Veröffentlicht am 12. Januar 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Zeitreise – Hotels, Kneipen und Cafés – Ausstellung schließt

Die letzte Gelegenheit, diese Ausstellung zu besuchen besteht am Sonntag, den 15. Januar 2023 in der Zeit von 14 bis 17 Uhr. Gezeigt werden über 200 Fotos und Dokumente aus der Geschichte der Gastronomie von Altenkirchen in den letzten 120 Jahren. Im Historisches Quartier in der Marktstraße 31 in Altenkirchen. Der Eintritt ist frei.

Foto: Die Traditionsgaststätte „Eckschank“ Anfang der 1960er Jahre.