Veröffentlicht am 12. Januar 2023 von wwa

MEHREN – Wandervögel unterwegs – zum „Boller Mosch“ im Mehrbachtal – Am Mittwoch, 18 Januar 2023, sind die Wandervögel im Mehrbachtal unterwegs.

„Sagenhaft“ ist der kleine Wäller Sagenweg rund um Mehren. Im Sommer ist er ausgefallen, jetzt wird er nachgeholt. Es ist ein kurzer Weg unter sechs Kilometer, ideal für den Start im neuen Jahr. Vom Parkplatz Weyerdamm geht es um 13:30 Uhr gemeinsam nach Mehren. Wer möchte, kann auch direkt nach Mehren fahren. Dort geht es gegen 13:45 Uhr los. Startplatz ist der Parkplatz am Altenheim Sonnenhang. Es ist eine geführte Wanderung, die völlig kostenlos ist und an der jeder ohne Anmeldung teilnehmen kann. Hunde dürfen gerne mitwandern. Zum Abschluss wird, wie immer, einen Besuch in einem Kaffee angeboten. Infos: 02681/2890, Horst Pitsch, Leuzbacher Weg 46