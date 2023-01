Er war in Vergessenheit geraten: der Nikolaus in Neitersen

Veröffentlicht am 12. Januar 2023 von wwa

NEITERSEN – Er war in Vergessenheit geraten: Nikolaus macht Station an vielen Stellen in Neitersen

Auf seiner Reise um die Welt kam der Nikolaus mit seinem festlich geschmückten Weihnachts-Truck auch wieder in die Ortsgemeinde Neitersen. Nachmittags war er im Ortsteil Obernau, damit er im Hellen noch ungefährdet die B 256 überqueren konnte. Dann begab er sich zu weiteren Stationen nach Neitersen, Fladersbach, Neiterschen bis zum Kindergarten. Abends traf der Nikolaus in Niederölfen ein, wo an mehreren Haltestellen weitere Kinder und deren Familien auf ihn warteten. Sie hatten den Truck und die Weihnachtsmusik schon aus der Ferne kommen hören. Als alle Tüten verteilt waren, sah man nur noch strahlende Gesichter. Die Veranstaltung war von der KiJuNei (Kinder-Jugend-Initiative) Neitersen und der Dorfgemeinschaft ÖSTRA Niederölfen organisiert worden. Die Kosten für die Tüten übernahm die Ortsgemeinde. Irene Herfen – Foto: privat