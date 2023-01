Veröffentlicht am 12. Januar 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Musikalische Weihnachtsfeier im DRK Seniorenzentrum Altenkirchen

Das Café Mocca im Seniorenzentrum war Treffpunkt für alle Bewohner des Hauses, um hier an der Weihnachtsfeier teilzunehmen, die an diesem Tage musikalisch begonnen wurde, bevor es zurück auf die Hausgemeinschaften gehen sollte, wo dann festlich geschmückte Tafeln mit köstlichen Gerichten auf die Feiernden warteten. Aber zurück ins Café Mocca, wo bereits das hauseigene Schimmel Flügelklavier auf die flinken Finger von Thorsten Schmehr wartete, der in Begleitung von Susanne Knobloch-Ulrich auf der Querflöte, die Anwesenden mit sowohl klassischen Stücken als auch weihnachtlichen Weisen, die zum Mitsingen einluden, unterhielten. Während einer musikalischen Pause brillierte Erwin Sohnius, unser Heimatdichter, mit eigenen Gedichten und man begrüßte dann Ralf Lündenpütz, den Stadtbürgermeister von Altenkirchen, der gekommen war, um sich bei all denen zu bedanken, die sich in dieser schweren Zeit um die Älteren liebevoll gekümmert haben und einen Weihnachtsgruß der Stadt zu entrichten. Im Zuge seiner Ansprache überreichte er der ältesten Bewohnerin und dem ältesten Bewohner einen Blumengruß. Eine sehr nette Geste, die bei allen gut ankam. Dann ging es weiter mit Musik, die die Bewohner mit viel Applaus bedachten, wobei die nächsten Musikanten schon eintrafen und auf ihren Auftritt warteten. Gekommen waren der MGV Imhausen und der gemischte Chor des MGV Imhausen unter der Leitung des Dirigenten Harald Gerhards. Die weihnachtliche Stimmung hätte besser nicht sein können und wurde zum Abschluss des Konzertes mit dem „Ave Maria“ gekrönt. Die Bewohner waren begeistert und begaben sich daraufhin froh gelaunt, aber auch besinnlich zurück auf ihre Hausgemeinschaften, wo bereits das Personal mit dem Festmenü auf sie wartete.