Veröffentlicht am 12. Januar 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Informationstag und Anmeldung neue 5er am Westerwald-Gymnasium

Am Samstag, den 21. Januar 2023, bietet das Westerwald-Gymnasium auf der Glockenspitze in Altenkirchen ab 9.00 Uhr die Gelegenheit, sich in Kleingruppen über die Schule, die Ausstattung und das Unterrichtsangebot zu informieren. Das Angebot richtet sich an die Eltern, deren Kinder im kommenden Schuljahr die 5. Klasse besuchen werden. Über die Homepage des Westerwald-Gymnasiums sind seit Anfang Dezember sowohl Termine für die Schulführungen am Informationstag als auch für die Anmeldung am Westerwald-Gymnasium buchbar.