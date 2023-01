Veröffentlicht am 12. Januar 2023 von wwa

NEITERSEN – Grabschmuck auf Friedhof in Neitersen entwendet

Auf dem Friedhof in Neitersen wurden kürzlich von einem frischen Grab Teile des Grabschmucks entwendet. Die Familie der Verstorbenen und die Gemeindeverwaltung sind über diese pietätlose Handlung entsetzt. Wir bitten daher die Friedhofsbesucher bei verdächtigem Verhalten aufmerksam zu sein und eventuelle Besonderheiten an den Ortsbürgermeister (Tel.: 02681/5347) oder an die Polizei in Altenkirchen (Tel.: 02681/9460) zu melden. Horst Klein, Ortsbürgermeister