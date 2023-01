Veröffentlicht am 12. Januar 2023 von wwa

VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Verabschiedung von Annette Jacob aus Ziegenhain, Heinz-Gerd Breuer aus Berod und Dieter Schmidt in den Ruhestand

Nach jahrzehntelanger Tätigkeit wurde Annette Jacob aus Ziegenhain zum Jahresbeginn 2023 in die Freistellungsphase ihrer Altersteilzeit verabschiedet. Gleichzeitig traten Heinz-Gerd Breuer aus Berod und Dieter Schmidt aus Ingelbach in den Ruhestand. Bürgermeister Fred Jüngerich dankte ihnen im Rahmen einer kleinen Feierstunde für die während dieser Zeit geleisteten Dienste sowie das persönliche Engagement. Er überreichte ihnen je eine Dankurkunde und ein kleines Geschenk der Verbandsgemeinde.

Heinz-Gerd Breuer ist gelernter Sanitärinstallateur und war – nach Ableistung des Wehrdienstes – von Mai 1979 bis Januar 1985 in diesem Beruf beschäftigt. Am 16. Januar 1985 wurde er als Rohrnetzarbeiter bei den Verbandsgemeindewerken der ehemaligen Verbandsgemeinde Altenkirchen eingestellt. Im März 2006 wurde ihm die Vorarbeiterstelle bei der Wasserwerkskolonne übertragen. Am 19. Oktober 2008 feierte Heinz-Gerd Breuer sein 25-jähriges Dienstjubiläum. Sein Renteneintritt erfolgte zum 1. Oktober 2022, jedoch mit Weiterbeschäftigung für 3 Monate. Zum 31. Dezember 2022 endete das Arbeitsverhältnis.

Annette Jacob absolvierte Mitte der Siebzigerjahre zunächst eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsgehilfin. Anschließend war sie sechs Jahre lang Sachbearbeiterin bei der Kreissparkasse Altenkirchen. Im Juli 1984 wurde sie als Verwaltungsangestellte bei der ehemaligen Verbandsgemeindeverwaltung Flammersfeld eingestellt. Im September 1988 schloss sie den Angestelltenlehrgang I und im Februar 1992 den Angestelltenlehrgang II erfolgreich ab. Vor ihrer Umsetzung zu den Verbandsgemeindewerken im Juli 1992 war Annette Jacob seit März 1988 bei der Verbandsgemeindekasse, unter anderem als Kassenleiterin, im Einsatz. Bei den Verbandsgemeindewerken war sie als Sachbearbeiterin für Erschließungs- und Ausbaubeiträge sowie gleichzeitig für Gebühren, Beiträge und Hausanschlüsse tätig. Im Januar 1997 wurde Annette Jacob zur stellvertretenden kaufmännischen Werkleiterin bestellt. Ihr 40-jähriges Dienstjubiläum feierte sie am 17. Juli 2018. Am 1. November 2020 begann die aktive Phase der Altersteilzeit; diese endete zum 31. Dezember 2022. Zum 1. Januar 2023 trat Annette Jacob nun in die Freistellungsphase (passive Phase) der Altersteilzeit ein.

Dieter Schmidt hat in den Siebzigerjahren zunächst eine Ausbildung zum Landmaschinenmechaniker und anschließend zum Landwirt absolviert. Nach Ableistung des Wehrdienstes war er von Juli 1981 bis September 1987 beim Raiffeisenmarkt Altenkirchen tätig. Im Oktober 1987 wurde er als Arbeiter der Wegebaukolonne des Bauhofes der ehemaligen Verbandsgemeinde Altenkirchen eingestellt. Am 2. Juli 2011 feierte Dieter Schmidt sein 25-jähriges Dienstjubiläum. Zum 1. Januar 2023 trat er in den Ruhestand.

Der Personalratsvorsitzende Mathias Rabsch übermittelte im Namen der Belegschaft die besten Wünsche für die Zukunft und dankte der Kollegin und den Kollegen für die gute Zusammenarbeit.