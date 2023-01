Veröffentlicht am 11. Januar 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Stadt Neuwied lädt wieder zur 60 Plus-Karnevalssitzung ein

In der Mehrzweckhalle Irlich geht es am Samstag, 4. Februar, um 14.11 Uhr wieder hoch her. Denn dort treffen sich die Narren zur beliebten 60 Plus-Karnevalssitzung der Stadt Neuwied und der KG Irlich. Auch Partner, Freunde und Verwandte, die noch keine 60 Jahre sind, dürfen selbstverständlich mitfeiern. Das Programm bietet Neues und Bewährtes und auch einige Tollitäten werden erwartet. Gegen 17.11 Uhr fällt der Vorhang.

Der Eintritt beträgt 11,50 Euro inklusive der Hin- und Rückfahrt mit dem Sonderbus. Der entsprechende Fahrplan ist auf der Eintrittskarte abgedruckt. Zudem können Menschen mit Beeinträchtigung einen Fahrdienst nutzen. Dazu ist vorab eine Anmeldung beim Amt für Stadtmarketing erforderlich. Wer weder mit den Sonderbus noch dem Fahrdienst anreist, zahlt für den Eintritt 10,50 Euro.

Karten sind bis zum 29. Januar erhältlich in der Tourist-Information, Marktstraße 59, Tel. 02631 802 5555 oder in den Seniorentreffs der Stadtteile. Weitere Informationen gibt es bei Susanne Thiele, Amt für Stadtmarketing, telefonisch unter 02631 802 252.