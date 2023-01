Veröffentlicht am 11. Januar 2023 von wwa

NEUWIED – Lana Horstmann freut sich über Landesförderung für OP-Abteilung im DRK Krankenhaus Neuwied

Im Rahmen einer Förderung wird das DRK Krankenhaus Neuwied mit 290.600 Euro vom Land Rheinland-Pfalz bedacht. Zweck der Förderung ist die Erweiterung und Modernisierung der OP-Abteilung.

„Ich freue mich, dass das Land Rheinland-Pfalz hier eng an der Seite des DRK Krankenhauses steht und die Modernisierungs- und Erweiterungsarbeiten mit diesen wichtigen Mitteln unterstützt. Eine Investition in die Ausstattung unseres Gesundheitssystems vor Ort ist immer eine gleichsam wichtige wie richtige Investition. Damit kann die medizinische Versorgung in unserer Region gestärkt und verbessert sowie die Spezialisierung der Fachabteilung unterstütz werden. Hierfür danke ich dem Land Rheinland-Pfalz ausdrücklich“, so die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann.