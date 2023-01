Veröffentlicht am 11. Januar 2023 von wwa

SCHÖNSTEIN – Sternsinger in Schönstein

Die Schönsteiner Sternsinger haben sich wieder einmal selbst übertroffen. Das Sammelergebnis im Zuge der jüngsten Aktion des Kindermissionswerks beläuft sich auf gut 3.000 Euro, gab Pater Thomas beim Rückkehrgottesdienst in der Pfarrkirche St. Katharina bekannt. Starker Beifall der Gottesdienstbesucher galt den 28 Mädchen und Jungen im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren, die sich zuvor auf den Weg zu allen Häusern in Schönstein gemacht hatten. Über den Segenswunsch „20*C+M+B+23“ freute man sich dann allerorten und geizte auch nicht mit Präsenten für die prächtig als Könige ausstaffierten Kinder. Fürbitten und Dankgebete kamen während der Hl. Messe von Maria, Nikolas, Maximilian, Paul, Robin, Julian, Pia, Niclas, Lennard und Jana. Nach einem herzlichen Dankeschön auch an die Spender und Betreuerinnen bestand die Gelegenheit zum Betrachten der schönen Krippenanlage im Altarraum des Gotteshauses. Der wahrhaft stolze Betrag wurde umgehend dem Katholischen Pfarrbüro Wissen zugeleitet. Er dient verschiedenen Hilfsprojekten in Indonesien und fördert auch weltweit Kinderrechte. (bt) Fotos: Bernhard Theis