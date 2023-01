Veröffentlicht am 10. Januar 2023 von wwa

MORSBACH – Musikschule Morsbach freut sich über neuen Gitarrenlehrer Zu Beginn des neuen Jahres hat Luc Ibrom seine Tätigkeit als Gitarrenlehrer an der Musikschule Morsbach aufgenommen. Ibrom ist im Westerwald aufgewachsen, studiert derzeit Schulmusik mit Hauptfach Gitarre an der Universität Siegen. Er unterrichtet bereits Gitarre an der Fritz-Busch-Musikschule in Siegen und Cajon an der Dreisbachtalschule in Dreis-Tiefanbach. Neben Gitarre spielt Ibrom Bass, Schlagzeug und Klavier, beschäftigt sich mit Musikproduktion, schreibt selbst Musik, macht Straßenmusik, betreut die Technik an Kleinkunstabenden und liest gern. Musikschulleiter Dr. Dirk van Betteray freut sich über das neue Mitglied des Kollegiums und lädt herzlich alle Interessierten ein, eine kostenfreie Probestunde über das Musikschulbüro zu vereinbaren (Tel.: 02294-9997020 oder musikschule@morsbach.de) Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Musikschule unter www.musikschulemorsbach.de. Foto: privat