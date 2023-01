Veröffentlicht am 10. Januar 2023 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Versuchte Einbrüche in Wohnhäuser in Bad Hönningen

Im Laufe des Montags, 09. Januar 2023, wurden der Polizeiinspektion in Linz zwei Einbruchsversuche in Bad Hönningen angezeigt. In einem Fall versuchten unbekannte Täter die Haustür eines Wohnhauses in der Straße Schwarzer Weg aufzuhebeln, in einem anderen Fall die Wohnungstür an einem Wohnhaus in der Hauptstraße. In beiden Fällen kann die Tatzeit nicht genau verifiziert werden, beide Versuche scheiterten. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei