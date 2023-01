Veröffentlicht am 9. Januar 2023 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Verbände starten eine Solarbooster Kampagne

Photovoltaik sei günstig und senke die Energiekosten, so der Verband für Wirtschaft und Umwelt sowie der Landesverband Solarenergie in Rheinland-Pfalz. Da die Solarenergie nach wie vor noch nicht die notwendige Ausbaugeschwindigkeit erreicht habe, wollen die Verbände eine Solarbooster Kampagne starten. Das neue Jahr 2023 müsse zu einem Solarausbaujahr genutzt werden, um die Energiekrise zu überwinden und die Zeitenwende in der rheinland-pfälzischen Energieversorgung einzuläuten.

Als Kickoff für die Solarbosster Kampagne werde am 25. Januar 2023 um 18:00 Uhr ein Webmeeting zusammen mit der Leaderregion Rhein-Haardt stattfinden. Die Bürgermeister von Grünstadt und den Verbandsgemeinden Leiningerland, Freinsheim und Monsheim werden für ihre Region den Startschuss zur Kampagne für mehr Solaranlagen geben. Es werden Informationsveranstaltungen über das Internet, Klimastammtische und Klimaschutznetzwerke vor Ort und Möglichkeiten zur Verwendung der Landesmittel KIPKI für kommunale Förderprogramme vorgestellt.

Die Solarbooster Kampagne soll auch auf weitere Regionen des Landes ausgedehnt werden. Interesse haben die Südpfalz und die Raiffeisenregion im Westerwald bekundet. Der Wirtschaftsverband VWU und der Landessolarverband sind davon überzeugt, dass sich die Solarenergie zur wichtigsten Energiequelle in Rheinland-Pfalz entwickeln wird. Deshalb werde im Rahmen der Kampagne auch zu Themen wie die Energiespeicherung, Elektromobilität oder die Wärmeversorgung informiert werden.

Interessenten für das Kickoff Webmeeting können sich auf der Landingpage http://www.solarbooster-rlp.de kostenfrei registrieren und erhalten dort automatisch ihren Einwahllink.