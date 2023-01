Veröffentlicht am 9. Januar 2023 von wwa

WISSEN – Es wird wieder repariert

Nächster Termin für das ehrenamtliche Reparatur-Café des Wisserlandes ist am Mittwoch, 11. Januar von 15 bis 18 Uhr im kulturWERKwissen (Walzwerkstr. 22, 57537 Wissen).

Wer ein defektes Elektro-Gerät etc. hat, kann dies zur möglichen Reparatur mitbringen. Das Team freut sich, wieder für die treuen und neuen Besucher da zu sein. Es wird um vorherige Anmeldung telefonisch oder per Mail gebeten, man kann aber auch spontan vorbeikommen. Die freiwilligen Spenden für die Reparaturen gehen an einen guten Zweck. Herzlich Willkommen, wenn es wieder heißt: Reparieren statt wegwerfen, wenn möglich.

Anmeldung: -Team-Sprecher Hermann Stausberg, Mail: H.Stausberg@t-online.de, Tel. 02742 71919, – Ehrenamtsbörse der VG Wissen (Ansprechpartner Jochen Stentenbach), Mail: jochen.stentenbach@rathaus-wissen.de. Foto: B. Theis