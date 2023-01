Veröffentlicht am 9. Januar 2023 von wwa

KIRCHEN – „Kunst im Foyer“ – Tim und Lisa Novak stellen im Rathaus Kirchen aus

Mit einer neuen Veranstaltungsreihe möchte man im Rathaus Kirchen Kunstschaffenden aus der Region die Möglichkeit geben, sich und ihre Werke öffentlich zu präsentieren. Den Auftakt machen die Mudersbacherin Lisa Novak und ihr Sohn Tim Novak.

Viele Autisten verfügen über eine außergewöhnliche künstlerische Begabung. Auch Tim Novak zählt zu diesen besonderen Menschen. Schon sehr früh fiel seiner Mutter Lisa, selbst Künstlerin, das große Zeichenkunst-Talent ihres Sohnes auf. Bei seiner Kunst kommt Tim sein ausgeprägtes fotografisches Gedächtnis zugute. Dadurch kann er aus der Erinnerung bekannte Sehenswürdigkeiten wie Schlösser und Burgen, aber auch Schiffe und Städte in seinen Bildern präzise reproduzieren.

Der 1982 in Siegen geborene und seit seinem vierten Lebensjahr in Mudersbach wohnende Künstler hat bereits in mehreren Benefizausstellungen in der Verbandsgemeinde Kirchen, aber auch im benachbarten NRW seine Werke gezeigt. Gemeinsam mit seiner Mutter bietet er Bildungsmaßnahmen für Menschen mit Behinderung in der Werkstatt der Lebenshilfe in Altenkirchen an. Lisa Novak leitet darüber hinaus Kunstkurse beim Volksbildungswerk Mudersbach.

Wer die Ausstellung ohne vorherige Anmeldung besuchen möchte, hat dazu vom 16. Januar bis 3. Februar zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses Gelegenheit: montags bis donnerstags von 8:00 bis 16:00 Uhr, freitags von 8:00 bis 12:00 Uhr

Foto: Der Heimatmaler Tim Novak stellt seine Tusche-Zeichnungen von der heimischen Region aus. Zu bestaunen sind z. B. die Erzquellbrauerei um 1930, die St. Michaels Kirche in Kirchen und das Ausflugslokal „Sigambria“ an der Sieg mit den Booten um 1910. (Foto: Novak)