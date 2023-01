Veröffentlicht am 8. Januar 2023 von wwa

BETZDORF – Sachbeschädigung in 57518 Betzdorf, in der Siegstraße 29

Durch unbekannte Steinewerfer wurden zwischen Freitagmittag und Samstagnachmittag, 06. Januar, 13:30 Uhr und 07. Januar 2023, 17:00 Uhr Fensterscheiben und Fensterrahmen am Job Center in Betzdorf beschädigt. Vermutlich könnte es sich um die gleichen Täter wie bei der Sachbeschädigung in der Wilhelmstraße handeln. Hinweise bitte an die Polizei in Betzdorf. Quelle: Polizei