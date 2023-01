Veröffentlicht am 8. Januar 2023 von wwa

BRACHBACH – Verkehrsunfall in 57555 Brachbach, in der Karl-Dressler-Straße

Samstagmittag, 07. Januar 2023, gegen 14:45 Uhr ereignete sich in 57555 Brachbach, in der Karl-Dressler-Straße ein Verkehrsunfall. Unachtsamkeit beim Rückwärtsfahren war, so die Polizei, die Unfallursache als ein Transporter rückwärts gegen den hinter ihm befindlichen Pkw stieß. Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass an dem Transporter ein Reifen vollkommen abgefahren war. Quelle: Polizei