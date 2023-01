Veröffentlicht am 8. Januar 2023 von wwa

BETZDORF – Sachbeschädigung in 57518 Betzdorf, in der Wilhelmstraße 12

Durch unbekannte Täter wurde in 57518 Betzdorf, in der Wilhelmstraße 12 zwischen Freitagabend und Samstagmorgen, 06. Januar, 18:00 Uhr und 07. Januar 2023, 08:00 Uhr die Scheibe der Eingangstür an dem Objekt beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei in Betzdorf. Quelle: Polizei